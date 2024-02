Gomito alzato e birra Peroni bevuta al bacio. Una scena da festa in casa, quella ritratta in una foto che circola in Rete, ma che immortala un autista di Ferrovie del Gargano alla guida di un mezzo pubblico. L’uomo, originario del Gargano, è stato multato dalla Polizia Stradale di Foggia, come riportato da l’Immediato, sito che per primo ha pubblicato lo scatto spiegando che era stato “fotografato di nascosto da un passeggero”.

Secondo quanto dichiarato dall’azienda in quel momento, invece, l’autista non era in servizio: “La notizia era stata prontamente segnalata giorni fa per opportuna conoscenza dalle forze dell’ordine intervenute a Foggia (nei pressi del nodo intermodale della stazione ferroviaria) per un controllo sul tasso alcolemico dello stesso mentre, fuori servizio, stava rientrando in deposito”, afferma in una nota ufficiale la società di trasporti pugliese.

Come spiegato dall’azienda, le forze dell’ordine hanno allertato la direzione di esercizio che “prontamente, inviava sul posto un autista per sostituire l’operatore oggetto di verifica”. Per la società dei trasporti è la seconda vicenda imbarazzante emersa nel giro di poche settimane, dopo il caso dell’operatore che conduceva un treno con una bambina in braccio sulla tratta Foggia-San Severo-Peschici. In quel caso l’episodio era venuto alla luce grazie a un video. Il volto del macchinista non era visibile ma la scena era chiara, al punto che il gruppo Ferrovie del Gargano aveva diramato una nota in cui si faceva presente che l’azienda era al lavoro per accertare le responsabilità.