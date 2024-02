Ha fatto girare la testa a milioni di Italiani, eppure Ornella Muti è single da più di 10 anni (“Per la verità ormai sono quasi dodici anni”). Ai microfoni di Un giorno da pecora l’attrice spiega di non sentirsi corteggiata: “Forse sono io che non mi accorgo dell’interesse, certe cose devono scattare in tutti e due, ma in effetti anche io sono una che non fa nulla”. Malgrado ciò, però, non le verrebbe mai in mente di cercare l’amore sul web, magari su Tinder come ha ammesso di recente Sharon Stone: “Non farei mai una cosa del genere, ho bisogno di incontrare qualcuno e di capirlo, magari è meno bello, ma mi interessa e mi affascina” conclude l’attrice, che il prossimo anno spegnerà 70 candeline ma si sente “come se ne avessi venti, fisicamente mi mantengo in forma, la mattina scendo dal letto come una spada”.