Ebbene sì, ancora una volta ci troviamo a parlare di attacchi di bodyshaming ricevuti sul web. Perché c’è così tanto bisogno di colpire una persona sulla propria fisicità? È una domanda alla quale cerchiamo ogni volta di dare una risposta attraverso i nostri numerosi approfondimenti in merito. Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e scelta di Davide Donadei, è nuovamente vittima di attacchi social mirati al suo fisico.

Tutto è iniziato quando Rabbi ha deciso di mostrare su Instagram l’outfit scelto per la Milano Fashion Week, con stacco di gamba finale. E tra i commenti: “Stai attenta a piegare la gamba mentre sei girata di spalle, ti si vede tutta la cellulite dietro la gamba”. È a quel punto che Chiara ha deciso di replicare all’attacco dell’utente attraverso una storia Instagram (proprio come fatto da Big Mama ultimamente): “Sono una donna e ho la cellulite anche se mi prendo cura del mio corpo ci sono giorni e giorni ma STI CA**I… Preferisco bere un calice di vino con le amiche fin quando mi vedo bene io e se un giorno mi dovessi veder male sarete voi a farmi notare quanto io sia una ragazza davvero fortunata”.

Non contenta, l’influencer ha voluto chiarire anche il significato della parola cellulite: “Definizione tecnica: è una situazione di alterato metabolismo localizzato a livello del tessuto sottocutaneo che determina un aumento delle dimensioni delle cellule adipose e una ritenzione idrica negli spazi intercellulari”. Nel corso del tempo Chiara aveva già dovuto fare i conti con altre cattiverie ricevute sempre a mezzo social, quando aveva ricevuto offese del tutto gratuite, e anche in quei casi aveva trovato il coraggio di replicare a tutti questi insulti sterili e cattivi: “Io provo a spiegare e a lanciare messaggi ma i soliti stereotipi comuni sono più forti di quello che cerco di trasmettere“. Lezione che, a quanto pare, non è stata appresa… purtroppo.