Il 2024 è l’anno giusto per l’amore. Ne è convinta Sharon Stone, che al Times spiega di essersi iscritta a Tinder con la sua vera identità. “Mica sono su Tinder solo per scop**mi qualcuno! Così è facile. E mica devi andare su Tinder per questo. Basta prendersi un caffè al bar o fare la spesa al supermercato per trovare uno con cui fare sesso. Non è difficile. Io invece cerco l’amore. E sento che questo è l’anno giusto, al 100 percento”.

L’attrice 65enne, madre di 3 figli e con due matrimoni alle spalle, parla delle esperienze avute finora con le app di dating. Tranquilli, anche a Sharon capitano quelli che vengono etichettati come “disaster dates”: dall’ex galeotto al tossicodipendente incontrato in un hotel di Los Angeles: “Mi ha raccontato che si era fatto ventimila volte, e mi ha fatto vedere anche le foto […] Sono inorridita al suo arrivo. Allora chiedo al cameriere un bicchiere d’acqua, lui un cocktail all’assenzio. Fino a che gli dico: ‘Scusa, non posso farcela, ciao’. E vado via”.

Ma ci sono state anche esperienze positive, come le due – rimaste virtuali – durante la pandemia di Covid-19: “Uno la cui moglie gli aveva detto che voleva il divorzio e che avevano due figli piccoli, e l’altro aveva rotto con la sua ragazza. Era rimasta incinta e invece di sposarsi ha abortito… Era ancora molto innamorato di lei e io l’ho aiutato a elaborare la cosa. È stato davvero gratificante per entrambi. Non so come spiegarlo”.

Quali sono i requisiti che un uomo deve avere per attirare l’attenzione di Sharon Stone su Tinder? “Non ho prerequisiti. Non cerco nulla in particolare. Basta incontrare uno per la strada, inizi a parlare, e senza neanche accorgertene sono passati due anni insieme”.