Dai palchi di tutta Italia al letto d’ospedale: stop forzato per Ariete. La cantante vista lo scorso anno al Festival di Sanremo ha pubblicato sui social alcuni scatti che la vedono ricoverata. A spiegare il motivo è la stessa artista che parla di un intervento al femore a causa del quale dovrà inevitabilmente prendersi una pausa dal lavoro: “Ciao dolcezze belle, qui dopo un’operazione al femore tutto ok dovevo farla da un po’ di tempo ma ho sempre dato priorità al lavoro, ora relax ma almeno per questa estate sarò prontissima a saltare con voi!! Niente baci ci sentiremo un po’ meno spesso ma penso a tornare sul palco da quando ci sono scesa, ovvero = vi penso sempre ciaoooooo!!!!”. Nelle storie, facendo riferimento alla dose di morfina somministratale in seguito all’intervento, aggiunge: “Morfinata e contenta, ciao”.

