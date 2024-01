Superstar acclamata in ogni dove, ma per Taylor Swift non è stato sempre così. Soprattutto agli inizi erano in molti a non poterla sopportare e a non vederla di buon occhio. Tutta invidia per una ragazzina che negli anni del liceo stava già costruendo una carriera che da lì a poco sarebbe letteralmente esplosa. A fornire qualche aneddoto in proposito è Jessica McLane, che nei primi anni Duemila frequentò la Hendersonville High School a Nashville, la stessa della popstar.

Su TikTok Jessica fa sapere: “Quando ha iniziato ad avere molto successo, la maggior parte della gente la odiava. Ricordatevi che qui non si parla di gente sconosciuta che sta su Internet, ma dei suoi compagni di scuola”. Era il 2006 e Taylor aveva già iniziato a pubblicare musica, tanto che di lì a poco decise di lasciare la scuola per provvedere privatamente alla propria istruzione: “In più i ragazzi di cui parlava nelle sue canzoni andavano ancora a scuola e c’erano quelle hit che parlavano di quanto fossero fidanzati di m***a“.

Arriviamo poi al 2009, quando Taylor fa un gesto inaspettato: “La mia classe è stata invitata ai Country Music Association Awards” ricorda McLane. “Quando l’abbiamo scoperto eravamo molto entusiasti ma non sapevamo perché ci stesse invitando. Come sappiamo quello è stato l’anno in cui ha spaccato”. Quindi la conclusione: “Ci ha invitato per dirci vaff*****o e ce lo siamo meritato”.