Proposta di matrimonio ad alta quota per Ed Westwick. Il Chuck Bass di Gossip Girl ha chiesto la mano della fidanzata Amy Jackson su un ponte sospeso a Gstaad, frazione del comune svizzero di Saanen. Con tanto di tenuta da sci visto il contesto, circondati dalla neve, l’attore si è inginocchiato tirando fuori l’anello. La risposta dell’amata? “Hell yes!”, ovvero: “Ma certo!”. Abbracci e grandi sorrisi tra i due, che fanno coppia fissa da qualche anno. Scene davvero diverse da quelle a cui ci aveva abituati l’attore nella serie americana, dove il romanticismo non era esattamente tra le sue caratteristiche principali. Se Blair Waldorf (la sua fidanzata in Gossip Girl) aveva dovuto penare tanto prima di far sciogliere il cuore di Chuck, all’attrice e modella è andata decisamente meglio.

