“Ci ha lasciato quella deliziosa bambina grande“. Così Ornella Vanoni saluta Sandra Milo, scomparsa oggi 29 gennaio 2024 a 90 anni. Poche, splendide parole. Perché l’attrice “finta oca” in un mondo di uomini ha vissuto con quella che Italo Calvino chiamerebbe ‘leggerezza della pensosità’. O almeno, ha offerto al pubblico lo sguardo lieve della fanciullezza che solo chi ha intelligenza, consapevolezza e attitudine al mondo può regalare.

Tanti i ricordi commossi di Sandra Milo, fatti da chi con lei ha lavorato: “Cara Sandra mi mancherai tantissimo”, ha scritto Simona Ventura, “Buon Viaggio Cara Sandra, la tua dolcezza , la tua allegria, il tuo rimanermi vicina in alcuni momenti difficili rimarranno per sempre nel mio cuore. Questa sera dedicherò a te il concerto di Barcellona, vola sopra di noi”, le parole di Laura Pausini. Ancora: “Sandra… Tanto tempo passato insieme… Due anni di tournée in giro nei teatri d’Italia e tu sempre così carina, continuamente accanto a me, anche dopo… Nei momenti più inaspettati tu c’eri sempre, con una telefonata o con un messaggio… Un abbraccio ai tuoi figli”, le parole di Barbara D’Urso. E la figlia, Debora Ergas: “Addio mamma. Sei di nuovo leggera… Nel vento”.

