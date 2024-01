Ennesimo “errore di comunicazione”? Hanno fatto discutere sul web le (limitate) scelte cromatiche proposte del brand Overskin, che fa capo a Cristina Fugazzi (Estetista Cinica), per la linea di fondotinta “Glow and Care”. In molti, nei commenti, si sono chiesti il perché siano presenti solamente 12 colorazioni e tutte (perlopiù) inadatte a pelli scure. A rispondere ai dubbi sollevati dagli utenti è stato il social media manager del marchio: “Overskin è pensato per la gamma di persone normali“. La replica dell’azienda è stata poi corretta con “le shades del fondotinta hanno una coprenza modulabile. Inoltre, è previsto un ampliamento della gamma“.

In tanti, tuttavia, non hanno ‘digerito’ il tono della replica, nonostante la successiva modifica. Tra questi spicca il nome di Giorgia Soleri che, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram, ha preso una posizione netta nei confronti ‘dell’incomprensione comunicativa’: “Come si fa a parlare di ‘errore di comunicazione’ (lo sono sempre, incredibile!) quando il problema è una discriminazione a tutti gli effetti? – ha scritto la modella – Non c’è nessun problema nella comunicazione, ma nelle azioni”.

E ancora: “E alla fine, il risultato è che persone già oppresse e marginalizzate devono sentirsi dire ‘ehy, ma tra 6 mesi escono le altre colorazioni. Perché voi venite comunque dopo’. NEL 2024. E se avete il privilegio di considerare questa istanza ‘esagerata’ perché fortunatamente – fondotinta o meno – avete sempre avuto la possibilità di sentirvi rappresentata, abbiate anche la decenza di tacere. Non dobbiamo insegnare alle comunità oppresse cosa è una discriminazione, per cosa battersi e come lottare per i propri diritti. Dobbiamo solo metterci in ascolto e prenderci le nostre responsabilità come gruppo sociale che questa oppressione, cosciente o meno, la agisce”.