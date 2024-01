“Il minimalismo non fa parte del mio stile di vita”. Parola di Adriana Volpe che, nel corso di un’intervista esclusiva a Gente in occasione del debutto del suo nuovo programma su Rai 2 “Cerchiamo te – missione lavoro“, ha confidato la sua tendenza all’accumulo. “Non vorrei più essere maniacale nell’accumulo. Non riesco a buttare via nulla. Pensi che ho comprato una seconda casa perché non sapevo dove mettere le cose!”, ha ammesso la conduttrice.

Quindi, la conduttrice ha parlato anche del suo stato sentimentale: da quando si è separata dal marito Roberto Parli nel 2020, Adriana Volpe è single anche perché, spiega, “già è difficile innamorarsi e innamorarsi di nuovo è una vera e propria impresa”. Volpe sottolinea che non cerca solo una spalla su cui appoggiarsi, ma piuttosto desidera incontrare qualcuno con cui condividere la quotidianità: “Mi piacerebbe incontrare un uomo con il quale condividere interessi ed emozioni nella routine quotidiana – dice -. Anche se innamorarsi, oggi come oggi, lo ritengo un privilegio, una magia. Un uomo dovrebbe prima conquistare la mia fiducia e il mio sorriso. Mica facile! Ma chissà, mai dire mai“.