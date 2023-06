“Sei una z… quando esci, ti rovino la vita”. È un’escalation di dichiarazioni forti, minacce e parole violente quella che emerge dalle testimonianze di un’amica di Adriana Volpe, chiamata a testimoniare nel processo a carico dell’ex marito della conduttrice, Roberto Parli, accusato di maltrattamenti in famiglia. Un quadro ancora più dettagliato della situazione e del rapporto tra i due ex coniugi emerge dalle pagine de Il Messaggero, che riporta il racconto della testimone, ascoltata dai giudici nei giorni scorsi. Le cose tra la Volpe e Parli cambiano quando lei accetta di diventare una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 4, nel 2020, fino a degenerare totalmente. Quando il reality comincia, l’amica della Volpe inizia a frequentare la casa della conduttrice anche per controllare che la figlia stesse bene e le cose precipitano: “Eravamo tutti insieme per vedere le puntate in cui c’era la nostra Adriana. E lui era scatenato: ‘Sei una p…, quando esci ti rovino’”, svela la donna.

Che ricorda come in quelle serate, ci fosse sempre del vino sulla tavola. “A volte beveva anche da solo un’intera bottiglia e quando arrivavamo era già alticcio”, ammette. Col passare delle settimane, per l’imprenditore gli atteggiamenti della Volpe diventano un’ossessione: “Mi scriveva analizzando i suoi comportamenti che, secondo lui, non erano da mamma. Diceva che l’avrebbe rovinata. Io cercavo di calmarlo e la mattina dopo tornava normale”, riporta ancora Il Messaggero. Ma il clima è sempre più teso e l’uomo non si trattiene neppure davanti alla figlia, cui avrebbe detto anche frasi come “Guarda quella z… di tua madre cosa fa”, obbligandola ad andare a dormire, oltre a non portala a scuola né a farle fare i compiti.

E ancora contro l’allora moglie: “Ha finito di vivere, le porto via la bambina e non gliela faccio più vedere”, aggiunge Parli anche in una serie di messaggi vocali. La situazione si fa ancora più tesa quando la Volpe, in piena pandemia, decide di lasciare il Grande Fratello Vip a seguito del ricovero in ospedale del padre di Pali. Cosa accadde quando lei tornò a casa? A raccontarlo è la stessa conduttrice: “Iniziò a minacciarmi, diceva che avrebbe preso la bambina e fece sparire i nostri documenti. Mi insultava in tutti i modi possibili e immaginabili”. A quel punto la Volpe sceglie l’unica strada possibile: la separazione dal marito, che denuncia ottenendo anche il divieto di avvicinamento. Misura che però non sortisce gli effetti sperati. “La maltrattava e la minacciava di morte anche davanti alla madre di lui e alla figlia: lei mi raccontava quello che succedeva in lacrime al telefono – ha aggiunto la testimone –. Ha provato a ricontattarla anche nonostante il divieto d’avvicinamento e a richiamare la bambina: ci è riuscito e minacciava ancora”.