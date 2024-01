Fa un incidente in bicicletta e scopre di avere un grave tumore al cervello. Il racconto della tragica agnizione è quello di Glen Campbell, redattore della sezione politica della BBC Scozia. Qualche giorno fa il giornalista è intervenuto in prima persona sul sito della BBC riannodando con dettagliata dolcezza i fili dei negativi accadimenti di salute occorsi negli ultimi mesi. Prima il giro sportivo in bicicletta nell’East Lothian che lo vede all’improvviso in mezzo alla strada faccia a terra con dieci costole rotte ed escoriazioni su tutto il corpo. Poi il recupero che diventa ulteriore trampolino per la parte più complicata della vicenda. “Sei settimane dopo, non vedevo l’ora di tornare al lavoro, ma sabato sera mi sono svegliato stringendomi il braccio sinistro. Non è stato doloroso ma ho avvertito una forte sensazione di bruciore. Non potevo camminare o parlare in modo coerente. Era come se fossi ubriaco, anche se non avevo bevuto una goccia di alcol. Involontariamente, mi sono morso forte la lingua e ho iniziato a sanguinare dalla bocca”, ha scritto Campbell.

Da lì un nuovo ricovero: “Nel giro di un paio di giorni una risonanza magnetica rivelò un tumore nella parte destra del mio cervello. Stava premendo sulla parte che controlla il movimento sul lato sinistro del mio corpo”. Infine la diagnosi senza scampo: “Per circa sei settimane la situazione sembrava molto desolante. Lo scenario più probabile sembrava essere che avessi un glioblastoma, un tumore canceroso a crescita rapida per il quale l’aspettativa di vita media dopo la diagnosi è di 12-18 mesi. Non potevo crederci. Probabilmente sarei morto prima dei 50 anni”.

Campbell però si opera. Il tumore delle dimensioni di un acino d’uva viene quasi del tutto asportato poi viene analizzato. “Ho un cancro al cervello incurabile. È quasi certamente ciò che mi ucciderà, ma sono ottimista sul fatto che non accadrà subito. Ho un tumore raro chiamato oligodendroglioma, che tende a rispondere meglio al trattamento rispetto a molti altri tipi”. Eccolo allora, durante l’autunno nel sottoporsi a 33 dosi di radioterapia. Gli effetti collaterali ovviamente non mancano.

Le speranze di uscirne sono bassissime, ma Campbell continua pervicacemente a reagire: “Mi sto prendendo più tempo per apprezzare i piaceri semplici, soprattutto camminando nei paesaggi mozzafiato della Scozia. Ho deciso di condividere la mia storia nella speranza che possa offrire incoraggiamento ad altri. Il club del cancro è uno di quelli a cui nessuno vuole unirsi, ma ho trovato che i suoi membri mi siano di grande aiuto. Ho tratto forza da coloro che hanno condiviso con me le loro esperienze lungo il percorso. Ho anche avviato una comunità di raccolta fondi chiamata Brain Power per raccogliere fondi per l’organizzazione benefica Brain Tumor Research”.