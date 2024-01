Hamas ha pubblicato un nuovo video che mostra 3 ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza. Nel filmato, che non si sa quando sia stato girato, compaiono una donna e due uomini che parlano in ebraico e chiedono alle autorità israeliane di agire per il loro ritorno a casa. Si tratta di Noa Argamani, Yossi Sharabi e Itay Svirsky, che si identificano e chiedono al governo israeliano di riportarli a casa. Noa Argamani, 26 anni, fu rapita il 7 ottobre dai miliziani dal rave Supernova nel deserto e portata via a bordo di una moto, come testimoniato da un filmato nel quale la giovane gridava “non uccidetemi”. Il video si chiude con un messaggio del gruppo armato palestinese: “Il loro destino sarà svelato domani (oggi 15 gennaio, ndr). Il vostro governo sta mentendo”