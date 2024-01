È morto a 23 anni Adam Jendoubi, promettente modello e attore di 23 anni. È deceduto presso l’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia (Napoli), dove era ricoverato dal 1 gennaio, quando aveva avuto un improvviso arresto cardiaco. Conosciuto per la sua partecipazione nei video del cantante Liberato e per il ruolo di “Aucelluzzo” nel film “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi (2019), Jendoubi era in coma non indotto. Sottoposto a nuovi accertamenti diagnostici, tra cui tac ed elettroencefalogramma, il giovane è rimasto in condizioni critiche: secondo quanto riferisce Fanpage che dà la notizia citando fonti sanitarie, nelle ultime ore c’è stato un peggioramento dell’edema cerebrale e una persistenza di minima attività elettrica.

Inizialmente soccorso alle prime ore del 1 gennaio in viale delle Terme, a Castellammare di Stabia, Jendoubi è stato ritrovato riverso al suolo e in stato di incoscienza con lesioni al volto, presumibilmente legate all’impatto a terra. L’ambulanza del 118 intervenuta ha constatato l’arresto cardiaco e lo ha trasportato d’urgenza al “San Leonardo”. Nonostante i primi esami non abbiano rivelato gravi compromissioni o l’assunzione di sostanze stupefacenti o alcol, le successive complicazioni hanno portato al tragico epilogo. Ancora non sono chiare le circostanze dell’accaduto: il quadro clinico del giovane si è aggravato nei giorni successivi al ricovero.