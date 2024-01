Ad Atreju “abbiamo invitato Elon Musk perché è una persona che ha delle cose da dire, ha una sua rilevanza anche sull’Intelligenza artificiale. Questo è l’invito a Elon Musk e non cambia la mia posizione sulla maternità surrogata e sul fatto che i bambini non si comprano e non si vendono e non sono merce da banco che puoi scegliere da un catalogo, non penso che questo sia difendere la vita umana, non penso che pagare una donna povera che mette al mondo un figlio che poi vende sia progresso. L’ho sempre vista così, continuo a pensarla così e sono contenta se il Parlamento approva la legge che prevede per la maternità surrogata il reato perseguibile anche se commesso all’estero“. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulla presenza di Musk, che ha avuto un figlio grazie alla gestazione per altri, alla festa di FdI.”Io invito ad Atreju storicamente da 25 anni tutti, tutti quelli che hanno qualcosa da dire, e li ho applauditi tutti per rispetto”, ha aggiunto