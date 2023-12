“Siamo allarmati e disgutati dalle sue azioni“: così il board dell’Università del Wisconsin-La Crosse in merito alla decisione di licenziare il rettore a causa di alcuni video porno girati con sua moglie. Ma la coppia non ci sta e si appella al Primo Emendamento della costituzione. Il rettore Joe Gow e Carmen Wilson criticano la scelta dell’ateneo definendola una “punizione” senza senso visto che i video ritraggono una coppia sposata e non incitano né alla violenza né allo sfruttamento.

E sono molti gli studenti che hanno manifestato solidarietà a Gow sia nel campus che online: “Era un privato cittadino quando ha girato i video, non mi piace che sia stato punito”, ha spiegato una studentessa descrivendo il rettore come molto popolare nel college. “Era disponibile con tutti. Circolava con il suo skateboard nel campus e salutava tutti”, ha raccontato ancora. “Essere licenziato per qualcosa di sciocco come il porno è ridicolo“, ha rincarato la dose un ex studente dell’ateneo.

I video di Gow e Wilson sono stati postati sul loro canale YouTube @SexyHappyCouple: la coppia non fa alcuna menzione del legame con la University of Wisconsin-La Crosse. Per i contenuti esplitici – non consentiti sulla piattaforma – il rimando ai loro account su OnlyFans e PornHub. “Abbiamo questo show che si chiama ‘Sexy healthy Cooking’ in cui, mentre si cucina, intervistiamo” altri attori dell’industria porno, cercando di dare loro un volto “umano che altrimenti non avrebbero con il loro lavoro”, ha spiegato Gow al New York Times. Con il licenziameno, l’università “non segue le sue politiche sulla libertà accademica e sulla libertà di espressione. Sembrano non capire che il primo emendamento sarà determinante in questa situazione”, ha aggiunto. La coppia gira video porno da molti anni ma è recente la decisione di renderli disponibili online. Gow aveva in programma di andare in pensione alla conclusione del semestre primaverile del 2024.