Come reagireste se il vostro fidanzato si fermasse in un McDonald’s per mangiare tre doppi cheeseburger e patatine fritte prima di venire a pranzo a casa dei vostri genitori? Ebbene, Brittany Rae, una tiktoker statuintense che ha pure immortalato la scena, non l’ha presa benissimo. Il video, caricato sulla sua pagina @brittneyraetoday lo scorso il 24 dicembre, ha oltre 2 milioni di visualizzazioni e 2600 commenti. Lei, blogger che si occuna di alimentazione e cucina sana, ha spiegato: “Lui mangia tre doppi cheeseburger prima di venire a cena dalla mia famiglia, la vigilia di Natale. E pensare che noi siamo abituati a stare leggeri così da non far avanzare nulla di quello che viene portato in tavola…”. I commentatori si sono scatenati: “Deve sapere che il cibo a casa tua non è buono”, “Sa qualcosa“, “O il cibo farà schifo o non sarà pronto prima di ore”, “Mio marito ha detto che in realtà è incredibilmente premuroso perché sa che il cibo non lo sazierà, quindi sta facendo il suo dovere”. Alcuni hanno raccontato di cene di Natale disastrose a casa dei suoceri: “Un anno ho preso un’intossicazione alimentare da mia suocera, si è scoperto che aveva lasciato il tacchino nel lavandino a scongelare per una settimana perché non aveva spazio in frigo”, “Mia suocera dice sempre di presentarsi alle 3 o alle 4 e poi ci fa aspettare per mangiare almeno fino alle 8”. Vista la marea di commenti, la tiktoker ha aggiornato tutti postando foto della cena della vigilia dai suoi: pane a lievitazione naturale fatto in casa, prosciutto, pane di mais, purè di patate, verdure, maccheroni al formaggio e vassoi di biscotti natalizi decorati.