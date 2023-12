Vi capita mai di ripensare al primo incontro avvenuto con l’amore della vostra vita? Su TikTok questo pensiero è diventato un vero e proprio trend, tanto da spingere gli utenti a condividere quel momento, replicando la stessa “posa” a distanza di anni. Tra i video pubblicati c’è anche quello di Samantha Grizzle, 29 enne, la quale ha svelato di avere una relazione con un uomo di 15 anni piu grande di lei. A lasciare senza parole gli utenti però è il dettaglio che ha svelato poco dopo. Il loro “primo incontro” risale a molti anni fa: lui aveva 19 anni (oggi 44) e lei solamente 4 anni. Ebbene sì, lui era il babysitter di Samantha e i due hanno iniziato a frequentarsi quando lei ha compiuto 18 anni. Sulle note di “When we were young” di Adele, Grizzle ha postato la foto del loro primo incontro (ovvero quando lei bambina ha incontrato il suo babysitter) e lo scatto del loro matrimonio. I commenti degli utenti però sotto al video non sono di certo tardati ad arrivare. “Quando eravamo giovani? TU eri giovane, LUI era cresciuto”, le ha fatto notare un ragazzo.

Sempre tra i commenti c’è anche quello di una teenager: “BABYSITTER?”. La risposta di Grizzle sotto al commento questa volta non tarda ad arrivare: “Grazie per avermi sostenuto cara. Penso che sia davvero speciale che sia stato il mio babysitter perché mi ha davvero vista crescere”. E ancora: “Mi rattrista il fatto che alla Gen-Z sia stato fatto il lavaggio del cervello inducendola a pensare che la differenza di età sia una cosa negativa. Stiamo insieme… felici e al sicuro e non è successo nulla durante il periodo in cui era il mio babysitter”.

Come possano aver reagito i genitori di Samantha non è dato sapere. Ciò che è certo è che Grizzle nelle ultime ore ha caricato un nuovo TikTok: “Ok, sto davvero superando questi commenti. Sapevo di aver detto che non avrei lasciato che mi raggiungessero, ma sta davvero iniziando a far male, voi ragazzi mi state onestamente facendo ripensare a tutto il mio matrimonio e questo NON va affatto bene: voglio solo che tutta questa cosa finisca. State iniziando a farmi pensare che ho fatto la scelta sbagliata e fa davvero male”. E ancora: “Volevo solo pubblicare un video innocente su di me e mio marito e NON mi aspettavo o volevo nulla di tutto questo. Ho fatto la mia scelta e mi attengo ad essa, perché in fondo so di aver fatto la scelta giusta di sposare il Johnathan perché lo amo”.