C’è una terza data per la conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Dopo essere stata rinviata il 21 dicembre, riconvocata e sconvocata per il 28, adesso lo staff della premier ha annunciato che l’incontro con i giornalisti si terrà all’inizio del 2024. La data scelta è quella del 4 gennaio, alle ore 11, quando Meloni avrà con ogni probabilità risolto i problemi di salute che si trascina da oltre una settimana.

Non solo un’influenza, come comunicato in un primo momento, ma anche un fastidio all’orecchio, legato agli otoliti, delle membrane che rivestono l’orecchio interno e che possono dare problemi di vertigini e capogiri. Il problema di salute l’ha costretta “a letto e al buio” per quasi due giorni: come spiegano i suoi collaboratori, nella serata di mercoledì un otorino l’ha visitata a casa e le ha diagnosticato la “sindrome otolitica” e le ha eseguito la “manovra” per risolvere la situazione. Ora la premier è “già in via di miglioramento”: con il “collare” è “riuscita ad alzarsi e a parlare al telefono”.

Il primo rinvio era stato annunciato il 20 dicembre: la leader Fdi in mattinata era andata alla recita scolastica della figlia, poi aveva annullato tutti gli impegni del pomeriggio e del giorno successivo (tra cui appunto la conferenza stampa) a causa dell’influenza. In quel caso lo staff ha rinviato tutto al 28 dicembre, auspicando la guarigione della presidente del Consiglio. Poi il nuovo rinvio a meno di 24 ore dall’appuntamento, parlando di una “recrudescenza” dei sintomi, ora attribuiti alla “sindrome otolitica”. Sono tanti i temi che la premier dovrà affrontare nel tradizionale incontro con la stampa. Dal Mes fino al bavaglio proprio ai giornalisti, passato con l’approvazione dell’emendamento Costa nei giorni scorsi e che prevede il divieto di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare.