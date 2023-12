“Allora Pier Silvio, cosa fate a Sanremo?”

“Sanremo è Sanremo, grande rispetto, però non si può spegnere tutta la televisione”

“Fiorello ha detto che se non contropogrammate il sabato, lui viene gratis su Canale 5”

“Fiorello viene gratis? Su Canale 5? Secondo me è proprio sbagliato programmare sabato… Vado a parlare con Maria, ciao Fiore!”

No, non era un’imitazione riuscita in modo impeccabile. Erano proprio loro. Siamo a VivaRai2! e Fiorello fa ascoltare un audio di Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi che mettono in scena una gag perfetta sulla decisione di non controprogrammare Sanremo.

E se lo scambio di questa mattina dà la misura, ci aspettiamo incursioni da Cologno in Riviera anche durante la settimana similsanta. Ma torniamo a VivaRai2!, un programma dove tutto è possibile (non è il payoff della Nike ma poco ci manca. E no, non è pubblicità, il noto brand sportivo non “fa ballare la fresca” qui a FQMagazine) perché Fiorello, appena sentito il messaggio di Toffanin-Berlusconi che ha fatto? Ha chiamato Maria De Filippi, fresca fresca di compleanno e padrona di casa di Amici che di C’è Posta per Te: “Pier Silvio ha detto che ti aspetta, tu vieni di qua e io resto a casa!”, la battuta di Queen Mary. “Se vuoi venire a Sanremo, a fare un venerdì al glass che avremo all’Ariston…”, la butta lì Fiorello. “Arrivo vestita da postina e ti porto la posta, con le domande di Pier Silvio!”. Per noi che siamo appassionati di Sanremo e che, sopratutto, lo seguiamo per dovere 5 giorni su 5, tutto il giorno, senza posa, è un piccolo sogno. Realizzatelo!