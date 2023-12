Irene Fioravanti, 25enne toscana, non si dimenticherà facilmente del giorno del suo matrimonio. Purtroppo per lei, però, più per il dolore fisico provato che per la gioia del momento. Sì, perché questa ragazza ha finito la giornata in pronto soccorso dove i medici hanno fatto una scoperta choc: aveva un ago di quattro centimetri conficcato nella gamba. Tutto è successo sabato 2 dicembre, quando la giovane è convolata a nozze con il compagno Gabriele nel municipio di Capalbio: durante la cerimonia ha improvvisamente avvertito un dolore lancinante alla gamba ma, lì per lì, ha fatto finta di niente.

Quindi, all’uscita dal comune, ha chiesto alla madre di toglierle una spilla a forma di cuore che aveva messo sulla giarrettiera, pensando che fosse stata quella a provocarle il dolore. Ma niente da fare, il disagio persisteva. “Durante la cerimonia ho pensato che quelle lacrime fossero dovute alla giusta emozione del momento, e invece alla fine ho scoperto che mia figlia aveva un dolore”, ha raccontato la madre a La Nazione.

Raggiunto il ristorante per la festa e le foto di rito, la sofferenza di Irene continuava: “Vista mia figlia in quelle condizioni, siamo andate in bagno con lei e un’invitata che lavora al 118″, ha spiegato ancora la donna. A quel punto, hanno notato un puntino rosso e un bozzo al punto del dolore e hanno chiamato un medico del 118 che, considerata la particolare circostanza, ha consigliato però a Irene di continuare la festa se ce la faceva.

Il banchetto di nozze è quindi continuato, seppur accelerato, ma dopo la torta la coppia si è diretta al pronto soccorso. La sorpresa è stata rivelata dalla radiografia: un ago di quattro centimetri nella gamba di Irene, uno di quelli comunemente usati per fermare i vestiti delle spose. Così, il medico ha rimosso l’ago, cucendo la ferita: “Devo ringraziare medici e infermieri che sono stati gentilissimi e provvidenziali”, ha concluso la madre, elogiando la forza di Irene nel sopportare il dolore senza rovinare la festa per tutti.