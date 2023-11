A causa delle temperature superiori ai 40 gradi, Rocinha – la più grande favela del Brasile, situata nella zona sud di Rio de Janeiro – è da 8 giorni senza energia elettrica. Migliaia di consumatori sono stati danneggiati dall’interruzione del servizio e il difensore civico di Rio ha intentato un’azione collettiva per rivendicare i loro diritti. “In una situazione di caldo estremo, lasciare la gente della comunità di Rocinha senza luce per così tanti giorni è un trattamento inumano nei confronti di una popolazione vulnerabile”, ha affermato il coordinatore del Nucleo specializzato in difesa del consumatore (Nudecon), Eduardo Chow de Martino Tostes. Leggi Anche Blackout a San Paolo, 2 milioni di persone temporaneamente senza luce. La Procura avvia un’azione civile contro Enel Brasil. La replica di Enel

Nel frattempo, un tribunale ha ordinato alla concessionaria Light di ripristinare la corrente elettrica a Rocinha entro 48 ore, minacciandola di multe salate in caso di trasgressione.