Dopo le inquietanti tempeste climatiche, arrivano quelle giudiziarie per Enel Brasil, la società a capitale misto controllata dallo Stato italiano, la quale ha ricevuto come un fulmine la notizia che la prefettura della megalopoli di São Paolo avvierà, con la Procura generale del municipio, un’azione civile pubblica contro la società, responsabile della fornitura di energia alla capitale. Il municipio ha inoltre comunicato che informerà la Procon (Associazione dei consumatori) e l’Agenzia nazionale per l’energia elettrica affinché possano essere presi provvedimenti contro la società. L’annuncio è avvenuto cinque giorni dopo la crisi energetica che ha colpito i comuni della Grande São Paulo a seguito di un tornado e temporali che si sono abbattuti ripetutamente venerdì, per tre giorni, sulla capitale paulista.

Nonostante l’impegno di Enel Brasil per risolvere il problema dell’interruzione elettrica della città entro la fine di martedì notte, la città ha ancora migliaia di proprietà senza energia. La data era stata comunicata dall’impresa, come termine per completare il ripristino dell’energia elettrica, ma martedì notte, i residenti di Vila Andrade/Morumbi e Cotia, esasperati per la mancanza di elettricità, hanno bloccato importanti arterie, tra cui l’Avenida Giovanni Gronchi caduta nelle tenebre, ma rischiarata dalla luce dei pneumatici bruciati. È intervenuta la celere per rimuovere le barricate e un poliziotto è stato raggiunto da un proiettile a una gamba. Il danno causato dall’apocalittico blackout è inestimabile. Vaste regioni della metropoli sono rimaste per giorni senza energia, tra cui case, aziende e servizi essenziali, come pronto soccorso, ospedali, negozi, scuole e home working. Alimenti gettati nella spazzatura, respiratori che hanno smesso di funzionare.

Nella mattinata di martedì, membri del Movimento dei lavoratori senza casa hanno manifestato davanti alla sede dell’Enel. Il sindaco di São Bernardo do Campo, Orlando Morando, ha dichiarato al giornale Estadão che il Country manager di Enel Brasil, Nicola Cotugno, “dovrebbe essere arrestato e ritenuto responsabile del blackout” che, al quarto giorno, contava ancora 200mila case in 24 comuni della Regione Metropolitana senza energia elettrica. “È un criminale”, ha detto Morando a Estadão, il quale – aggiunge il giornale – ritiene che la Procura della Repubblica dovrebbe chiedere la sua carcerazione preventiva per “tutelare i diritti della società”. “Evidentemente è impossibile prevedere il ripristino della rete, dove i pali, il trasformatore e il cavo sono stati abbattuti. Abbiamo bisogno di una cooperazione molto forte tra le parti per poter portare a compimento questo obiettivo” ha detto il presidente di Enel Brasil, Max Lins a Estudio 1 di GloboNews.

Il governo federale chiederà misure e spiegazioni all’Enel in merito al blackout. Il Segretariato Nazionale dei Consumatori, collegato al Ministero della Giustizia, ha notificato l’Enel che, dopo la tempesta di venerdì, ha lasciato più di 2 milioni di clienti nelle tenebre, fatto considerato inaccettabile dal Segretariato. “Responsabile della distribuzione dell’energia in 24 comuni della regione metropolitana di São Paolo, l’Enel è obbligata a risarcire i consumatori che hanno subito perdite a causa della mancanza di elettricità, ha detto alla Cnn il segretario nazionale dei consumatori, Wadih Damous. L’Enel – scrive Leandro Demori in un articolo per Icl Notícias – ha licenziato il 36 per cento dei suoi dipendenti in Brasile dal 2019, ovvero dal primo giorno in cui ha acquisito l’azienda da Eletropaulo. I licenziamenti – secondo Demori – hanno “contribuito a fare investimenti nella green energy” in Italia, ma anche a rimpatriare enormi “rimesse di liquidità” che contribuiscono a “ridurre il deficit fiscale italiano, previsto al 5,3 per cento quest’anno”. “Enel è famosa per aver lasciato cadere in rovina la rete, evitando di fare investimenti anche per la manutenzione del sistema”, scrive Demori nel suo dettagliato dossier. L’Enel è una società a capitale misto controllata dallo Stato italiano che possiede il 23,6 per cento dell’azienda, in altre parole l’Italia, attraverso il ministero dell’Economia, è il maggiore azionista della società, ma ha soci privati di cui sono la maggioranza.