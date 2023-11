Ha rischiato la vita per un gioco erotico finito male. Protagonista della vicenda, avvenuta sabato sera scorso a Sora, nel Lazio, è un uomo che si è presentato al pronto soccorso con un vibratore bloccato nel retto. L’uomo si è accorto subito della gravità della situazione e ha lanciato l’allarme chiamando i soccorritori dell’Ares 118 di Sora: una volta arrivato al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santissima Trinità’, è iniziato per lui l’incubo. Il vibratore, in funzione, si era spinto così in profondità, tra l’intestino crasso e quello tenue, ha reso necessario il suo trasferimento al ‘Santa Scolastica’ di Cassino.

Presso il secondo ospedale, una squadra di chirurghi si è immediatamente mobilitata per un’operazione d’urgenza: dalle radiografie è emersa la gravità della situazione, con il rischio di danni irreparabili. Per evitare emorragie interne potenzialmente letali, ai medici sono state necessarie quattro ore di intervento per estrarre l’oggetto intrappolato.

Attualmente, l’uomo si trova in prognosi riservata, ma l’incidente gli ha lasciato strascichi sia fisici che emotivi. La vicenda mette in luce l’importanza di praticare giochi erotici in modo consapevole e sicuro, sottolineando i rischi associati a comportamenti avventati che possono portare a situazioni di emergenza.