Dopo il comunicato collettivo del cast di “Friends” per la morte dell’amico-collega Matthew Perry, arrivano i dolorosi addii via social anche da parte di ogni singolo componente del gruppo di Amici. In queste ore ha commosso il messaggio pubblicato su Instagram da Matt LeBlanc, che nella serie interpretava Joey Tribbiani: “Matthew, è con il cuore pesante che ti saluto. – scrive – I momenti che abbiamo trascorso insieme sono onestamente tra i momenti preferiti della mia vita. È stato un onore condividere il palco con te e chiamarti amico. Sorrido sempre quando ti penso e non ti dimenticherò mai. Mai. Spiega le tue ali e vola fratello, finalmente sei libero. Tanto amore. E immagino che ti terrai i 20 dollari che mi devi“, conclude il post con ironia.

E anche Courteney Cox si è fatta forza condividendo sul proprio profilo Instagram una delle loro scene più esilaranti registrate durante la serie televisiva: “Sono così grata per ogni momento che ho trascorso con te Matty e mi manchi ogni giorno – spiega l’attrice – Quando lavori con qualcuno così a stretto contatto come ho fatto con Matthew, ci sono migliaia di momenti che vorrei poter condividere. Per ora, ecco uno dei miei preferiti. Per darvi un po’ di retroscena, Chandler e Monica avrebbero dovuto avere un’avventura di una notte a Londra. Ma a causa della reazione avuta dal pubblico, quello è diventato l’inizio della loro storia d’amore. In quella scena, prima che iniziassimo a girare, mi sussurrò una battuta divertente perché la dicessi. Spesso faceva questo tipo di cose. Era divertente e gentile“.

Perry è morto il 28 ottobre all’età di 54 anni, in circostanze ancora poco chiare. All’inizio si ipotizzava che il decesso fosse avvenuto per un’eccessiva assunzione di medicinali o di bevande alcoliche, anche se questa teoria è stata poi accantonata dai primi esiti degli esami autoptici. Al momento la polizia di Los Angeles sta indagando per rapina e omicidio. “La divisione rapine e omicidi sta cercando di assicurarsi che nulla di nefasto sia coinvolto nella morte di Perry”, hanno spiegato le forze dell’ordine a Tmz, “È normale nei casi di alto profilo prendere questa iniziativa”. Una prassi, insomma, nonostante nella villa di Matthew non siano state rilevate tracce compatibili con un atto violento o con un’effrazione.

