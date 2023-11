Patrick Dempsey è l’attore più sexy del mondo. Lo ha stabilito la celebre rivista statunitense People. E sono passati quasi due decenni da quando Dempsey è apparso in tv nei panni del neurochirurgo Derek “McDreamy” Shepherd di Grey’s Anatomy sulla ABC. Un ruolo che stecchì, in pochi mesi, milioni di fan nel mondo. Un po’ rubacuori e un po’ sornione, la corona di uomo più sexy al mondo Dempsey l’avrà simbolicamente già indossata decine di volte. “Sono felice che stia accadendo a questo punto della mia vita”, ha spiegato a People l’attore originario del Maine, oggi 57enne.

“È bello avere questo riconoscimento. Il mio ego ne rimane sempre colpito. Spero oggi di usarlo per qualcosa di positivo”. Dempsey sembra infatti riferirsi al suo impegno concreto nel campo medico: da tempo ha fondato, in ricordo della madre morta, il Dempsey Center per sostenere i malati di cancro e i loro cari. L’attore ha spiegato che i suoi figli per questo premio lo “prenderanno semplicemente in giro e troveranno qualunque motivo per cui non me lo sia meritato”. Per l’ambito riconoscimento Dempsey ha battuto concorrenti di ogni età, tra gli altri: Lenny Kravitz, Jamie Foxx, Timothée Chalamet e Pedro Pascal. A dicembre vedremo Dempsey al cinema co-protagonista di Ferrari di Michael Mann, dove interpreta, lui appassionato pilota di bolidi di ogni genere, Piero Taruffi, storico pilota italiano degli anni cinquanta che vinse la Mille Miglia nel 1957.