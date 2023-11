La fine della Bobo Tv ha fatto discutere gli appassionati di calcio e non solo. Che poi “fine” si fa per dire: quello che parrebbe definitivamente chiuso è il capitolo della collaborazione tra Bobo Vieri, Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola. Dopo l’annuncio di Vieri, ecco che per lui è arrivato il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia. E Staffelli ha chiesto se nelle indiscrezioni uscite in questi giorni (vedi Fabrizio Corona che ha parlato di “motivi economici”) che lo ‘additano’ come eccessivamente accentratore ci sia qualcosa di vero e se ci sarebbe un quinto uomo responsabile dei dissapori: “Non so nemmeno chi sia questo quinto uomo. E non è neanche vero che io non volessi fare i teatri. Ma a tutti quei maiali, vigliacchi e topi di fogna che dicevano che la motivazione fosse economica una cosa la dico: siete dei falliti“. Insomma, parole leggere e delicate, quelle dell’ex bomber.