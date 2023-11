“Avevo parcheggiato la macchina in Via Durini… No centro di più, centro che più centro non si può“. Inizia così il video che Corrado Tedeschi ha condiviso sulla pagina Instagram MilanobelladaDio. Perché proprio del capoluogo meneghino e del tentato furto subito dall’attore che ne racconta la dinamica si parla: “A un certo punto ho sentito uno che mi bussava sul finestrino, quello dalla parte della guida… Io, dato che avevo sentito parlare di questa tecnica, non ho aperto il finestrino e mentre ero voltato verso questo qua, uno dall’altra parte apriva la portiera per prendere uno zainetto che avevo messo sul sedile. Ora io questo video lo faccio per mettervi in guardia, per chi non lo sapesse”. E ancora: “Salite in macchina e chiudetevi dentro, poi se vi bussano sul finestrino non aprite per nessuna ragione… Lo faccio per voi, mi raccomando state attenti, questa è la città”. Le parole e il video di Tedeschi ricordano quello postato pochi giorni fa da Flavio Briatore: “Sentite cosa mi è successo alle 11 del mattino in via Cordusio, zona Piazza affari. Il mio autista mi stava aspettando, avevo appuntamento per un caffè. L’autista scende dalla macchina, l’ufficio lo chiama, lui è al telefono e arriva con un monopattino un extracomunitario, apre la portiera prende lo zainetto e fugge. L’autista se ne accorge ma aveva già un vantaggio di 5/6 metri…”. Briatore ha poi aggiunto che nei dintorni “c’era un capitano della guardia di finanza” che, avendo visto la scena, è riuscito a bloccare il ladro “recuperando il mio zainetto” e “riconsegnandolo al mio autista”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MilanoBellaDaDio® (@milanobelladadio)