Flavio Briatore ha subìto un tentativo di furto in pieno centro a Milano. A denunciare con un lungo video sfogo la disavventura è stato lo stesso imprenditore sui suoi canali social, cogliendo l’occasione anche per criticare il sindaco Beppe Sala per la poca sicurezza della città.

“Sentite cosa mi è successo alle 11 del mattino in via Cordusio, zona Piazza affari – racconta Briatore – Il mio autista mi stava aspettando, avevo appuntamento per un caffè. L’autista scende dalla macchina, l’ufficio lo chiama, lui è al telefono e arriva con un monopattino un extracomunitario, apre la portiera prende lo zainetto e fugge. L’autista se ne accorge ma aveva già un vantaggio di 5/6 metri…”. Briatore continua e spiega che nei dintorni “c’era un capitano della guardia di finanza” che, avendo visto la scena, è riuscito a bloccare il ladro “recuperando il mio zainetto” e “riconsegnandolo al mio autista”.

“Secondo voi non è una roba da matti che in via Cordusio alle 11 del mattino hai la gente che ti viene a rubare in macchina fregandosene del fatto che ci fosse l’autista a un metro? – attacca Briatore – E per fortuna c’era il capitano della Guardia di finanza lì per altri motivi”. Nello zainetto, spiega, c’erano documenti e effetti personali.

Briatore quindi si rivolge a Sala: “Dice sempre che è tutto a posto e sotto controllo, ma non c’è nulla sotto controllo. È una città pericolosa, sono giuste le statistiche che vedo – attacca l’imprenditore – Milano è una città pericolosa per cui datevi una mossa, cercate di sistemarla perché così la gente ha paura. E io che non ho mai avuto paura di nulla adesso quando vado a Milano farò molta più attenzione”.