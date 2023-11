Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow. Rachel, Monica, Ross, Joey, Phoebe. Gli amici, “Friends“, al funerale di Matthew Perry che con loro ha fatto la storia televisiva con una serie tra le più amate di sempre. Amici per davvero, anche fuori dal set: alla cerimonia funebre che si è tenuta una settimana dopo la morte dell’attore, avvenuta lo scorso 28 ottobre, solo poche persone. Assieme al cast di Friends e ad altri cari amici anche la mamma, il papà e il patrigno. Lo fa sapere Tmz, il popolare sito di pettegolezzo statunitense. Perry è stato sepolto nel Forest Lawn Memorial Park di Los Angeles, vicino agli studi della Warner Bros. Di lui e del personaggio che lo ha reso per sempre famoso, Chandler Bing, si è scritto tanto in questi giorni: impossibile non farlo, perché lui “un amico” per mezzo mondo di spettatori lo era diventato davvero, affezionati alle sue gesta sullo schermo e preoccupati per le sue fragilità, che ha raccontato lui stesso.

The cast of Friends have attended the private funeral of their co-star Matthew Perry at the Forest Lawn Church of the Hills on Friday.

Dressed in black suits, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, and David Schwimmer arrived as a quartet to farewell their friend.… pic.twitter.com/JpsM1GJm9N

— The Today Show (@TheTodayShow) November 4, 2023