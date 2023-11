Gabriela Chieffo, 19 anni e di professione estetista, ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island in compagnia del fidanzato Giuseppe Ferrara. Una relazione che prosegue da 7 anni ma che probabilmente aveva bisogno di una pausa. I due, tra infatuazioni e provocazioni, hanno deciso al falò di confronto di uscire insieme dalla trasmissione. La stessa Gabriela aveva confessato a Filippo Bisciglia: “Se devo uscire da qui, come siamo entrati, non esco. Potevo evitare di fare quello che ho fatto, ma è stata una conseguenza. Ho ricevuto solo bastonate qui. Se usciamo da qui e le cose che ha detto non saranno mantenute, ognuno prenderà la sua via. La mia testa è cresciuta, i miei pensieri sono cambiati. Voglio altro per la mia vita, voglio rispetto, me lo merito, ed essere serena”. Chieffo oggi non solo è cresciuta, ma è anche cambiata fisicamente. A fine ottobre Gabriela è volata in Turchia accompagnata proprio dal fidanzato Giuseppe Ferrara per un intervento estetico programmato. E se inizialmente l’idea era esclusivamente quella di ritoccare un po’ il seno, una volta arrivata in clinica avrebbe deciso di sistemare anche naso e labbra. Una sorta di promozione 3×1, dove sugli scaffali del supermercato però sono presenti solo parti del corpo. E proprio dopo questi ritocchi Gabriela ha deciso di mostrarsi sui social, scatenando critiche accese tra i suoi follower. “Ma perché litigate sotto le mie foto?”, ha da subito sbottato l’ex concorrente nei commenti. Per poi continuare: “Ma la vera domanda è: mi è mai importato del parere altrui sulla mia vita? Mi sono mai fatta condizionare? Ho sempre fatto ciò che volevo, senza pensare al giudizio degli altri. Perché, ricordate, come fate sbagliate e avranno sempre da ridire”. E non è finita qui perché Gabriela si sarebbe paragonata ad un noto personaggio dei Puffi: “Prima ero Gargamella, ora sono rifatta”. I commenti al vetriolo da parte degli utenti non l’hanno risparmiata. “Ora devi solo rifarti il fidanzato poi avrai eliminato le imperfezioni dalla tua vita“, le scrive un utente. Gli fa eco un altro: “L’insicurezza non si cura dal chirurgo plastico. Avanti un’altra copia di influencer… arriveranno gli orsetti gommosi“. E infine: “Stavi meglio prima ma molto meglio, adesso puoi aggiungerti alle altre per la raccolta differenziata della plastica”.