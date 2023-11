“Volevo comunicarvi che da stasera ci sarò solamente io alla Bobo Tv“. Così Bobo Vieri, le prime parole del suo annuncio che è diventato virale in pochi minuti. Perché la Bobo Tv avrà pure perso un po’ della grande popolarità degli albori ma è sempre amatissima dai tifosi di calcio e non solo. “Ringrazio Lele (Adani), Antonio (Cassano) e Nick (Ventola) per la loro presenza e la loro collaborazione avuta sino ad oggi. Ora andremo a creare nuovi programmi per tutti quelli che ci seguono da casa, faremo dei format nuovi nel quale vi renderò più partecipi”, le parole di Vieri. E sui social la domanda “che cosa è successo?” ha cominciato a rimbalzare da subito. Problemi nel gruppo storico di amici? Uno scherzo orchestrato per recuperare quella centralità che, come dicevamo, è andata a perdersi? La cosa certa è che il meno “televisivo” (il forma va su Twitch) è proprio Bobo Vieri e pare molto difficile che riesca a portare avanti un format dinamico e di successo in solitaria. Il mondo del calcio è “in apprensione” mentre c’è che giura di essere passato davanti alla sede di Viale Restelli, a Milano, dalla quale l’ex bomber ha trasmesso il messaggio di “addio” e di averlo visto “mesto e solo”.

