L’esperto di gossip Alessandro Rosica sgancia la bomba: secondo quanto da lui raccolto, lo storico inviato di Striscia La Notizia Jimmy Ghione e la bellissima modella Marialaura De Vitis “si starebbero frequentando”. Le conferme per ora sono veramente minime, anche se la voce sta impazzando sul web. La ragazza è un volto ben noto in televisione, vanta infatti la vittoria de ‘La Pupa e il Secchione Show“, la partecipazione a Ciao Darwin e all’Isola dei Famosi (per citarne alcune). Aveva fatto scalpore la sua ultima relazione sentimentale, terminata due anni fa con Paolo Brosio. A far storcere il naso all’opinione pubblica era l’importante differenza d’età della coppia, precisamente di 42 anni.

Tra Ghione e Marialaura, tuttavia, gli anni che li separano sono 34 anni, anche se – come ricordano anche gli utenti sui social – l’uomo dovrebbe essere ancora fidanzato con l’attrice russa Daria Baykalova, conosciuta nel 2016 dopo che il personaggio televisivo ha divorziato con Tania Paganoni, dalla quale ha avuto due figli.

I rumors devono ancora essere confermati, anche se i due sarebbero stati avvistati più volte insieme: in mancanza di conferme, risulta difficile comprendere se la presunta frequentazione sia un semplice flirt o una relazione vera e propria. Un potenziale indizio arriva però dai profili social della 25enne che, dopo aver postato una foto in un ristorante, ha risposto ‘affermativo’ a chi le chiedeva se fosse innamorata, senza però svelare l’identità della persona che le farebbe battere il cuore.