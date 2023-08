Orgoglio di papà. Voleva solo essere un modo per condividere con i follower su Instagram un momento felice per il figlio, invece sotto il post di uno degli inviati storici di “Striscia la Notizia”, Jimmy Ghione, si è scatenato l’inferno. Tutto parte da una bella foto dell’inviato col figlio Gabriele, che è stato appena ammesso alla prestigiosa University of Southern California a Los Angeles. “Inizia la nuova avventura di Gabriele alla USC, una delle università più prestigiose degli Stati Uniti. – ha scritto Ghione una settimana fa – Grazie a tutti per i complimenti, ci tenevo a sottolineare che sono molto orgoglioso di mio figlio. Riuscire ad entrare in certi College americani è davvero difficile, lui si è sempre impegnato tantissimo e grazie ai suoi sacrifici ed ai suoi voti ha ottenuto anche una borsa di studio. Ritengo che le università italiane siano ottime, ma mio figlio ha preferito un’esperienza all’estero. In bocca al lupo per il tuo primo giorno”.

Oltre ventimila like per il post, ma apriti cielo. Diversi haters hanno criticato Ghione puntando il dito contro il figlio accusandolo, senza motivo apparente, di essere raccomandato. Naturalmente sono stati rimossi o bloccati, come giusto fosse, anche se qualcuno è sfuggito all’attenzione: “Ma va che non è difficile, è come in Bocconi o Cattolica, basta pagare”. In ogni caso la replica non si è fatta attendere e Ghione ha dedicato ben due video pubblicati su Instagram agli “acari da tastiera”: “Partiamo da un presupposto: criticare è lecito. – ha spiegato – Ma perché tutto quest’odio? Non è che se una persona ha raggiunto un obiettivo significa che sia un raccomandato, o un ladro. Mio figlio è andato all’Università americana, ha studiato, il pomeriggio usciva per allenarsi e poi tornava a studiare. Ha vinto una borsa di studio Quest’invidia vi logora”.

Gabriele Ghione ha 18 anni ed è figlio di Ghione e dell’ex moglie e ha un fratello minore, Federico. Poco attivo sui social, su Instagram solo 17 post ma con oltre 6mila follower, Gabriele sembra un fotomodello e pronto per una carriera nella moda o nella televisione tanto che sul suo profilo è indicato che è seguito da due management. Per ora gli studi hanno la priorità e l’avventura americana è appena iniziata. Da parte del diretto interessato per ora nessun commento.