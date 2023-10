Volete avere la certezza di avere accanto la persona giusta? Bene, il ‘Bird test‘ (test dell’uccello) potrebbe essere la soluzione ad ogni tipo di dubbio. La prova è diventata virale su TikTok, tanto che il video pubblicato da una creator ha raggiunto le 2 milioni di visualizzazioni nel momento in cui scriviamo. La ragazza spiega l’infallibilità della challenge – se l’altra persona non è al corrente del ‘giudizio’ a cui andrà incontro – e sottolinea che la ‘sfida’ non è solo per le coppie di fidanzati ma anche per gli amici.

Per spiegare concretamente il funzionamento del test, Alyssa ha raccontato la sua esperienza personale: “Ero da Starbucks con una nuova amica e a un certo punto ho guardato fuori dalla finestra e ho detto, tipo, ‘Oddio, guarda, c’è un picchio sul ramo di quell’albero!'”. A quel punto – continua – l’amica si è immediatamente girata e ha chiesto ‘Dove?!'”.

“Per i successivi 10 minuti”, dichiara Alyssa, “io e lei siamo rimaste a guardare fuori dalla finestra, con gli occhi sul picchio a osservarlo, e nel frattempo chiacchieravamo e cercavamo su Google informazioni sui picchi”. Il test del picchio non è altro che mettere alla prova l’altra persona per vedere quanto sia interessata a ciò che stiamo dicendo anche, e soprattutto, se è un argomento dal contenuto spicciolo.

In realtà la prova non nasce sulla piattaforma social ma è stata introdotta dall’Istituto Gottman che da anni lavora e conduce ricerche sulle relazioni e sulle scienze sociali. Secondo i coniugi Gottman, John e Julie, la teoria dell’offerta per stabilire una connessione si basa, appunto, su una domanda al partner che può essere “piccola o grande, verbale o non verbale. Si tratta di richieste di connessione e possono assumere diverse forme come espressioni, domande o contatto fisico. Possono essere divertenti, serie o di natura sessuale”.

Gli utenti sembrano gradire la spiegazione fornita dalla tiktoker e anzi, molti confessano di averlo già sperimentato col proprio partner: “Trent’anni fa la mia ragazza ha indicato un corvo. Lo abbiamo guardato per mezz’ora, completamente assorti l’uno nell’altra”, dichiara un utente.