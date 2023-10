“Spesso mi dicono che è facile essere in forma e avere un fisico tonico e muscoloso come il mio quando si hanno i soldi e il tempo libero, ma io vorrei che queste persone capissero che non si tratta di essere belli, fighi, non è una questione estetica, ma di salute“, parole di Michelle Hunziker che ospite del podcast di Gianluca Gazzoli BSMT ha voluto rispondere a tono ai tanti che sui social commentano in questi termini. La questione è sempre la stessa e la spiega bene la conduttrice: “Facile essere belle quando si hanno tempo e denaro”. Ma Hunziker racconta che l’impegno resta importante e che per lei allenarsi tre volte a settimana con sveglia alle 6 è questione di salute. E ha ragione: “Per me è come un impegno lavorativo, devo farlo 3 volte a settimana e poi posso fare tutto il resto. Il trucco è focalizzarsi, fare uno sport che si ama e metterci la passione. Io lo faccio per il mio corpo, per stare bene e non avere dolori alla schiena o al corpo dopo uno sforzo normale”. E la conduttrice ha anche parlato di Aurora Ramazzotti: “Adesso fa la mamma a tempo pieno ed è bravissima. E’ una cosa meravigliosa. Io mi sento mamma bis, anzi, mamma al cubo, perché quando tengo in braccio Cesare, ha la faccia di Aurora in versione maschio, quindi mi si sbloccano i ricordi di quando lei era piccolissima. E poi l’ho visto nascere. Loro, sia Goffredo che Auri, bravissimi. Poi voi conoscete la mia e la sua storia… Spesso ho anche raccontato che lei dai 16 ai 19 anni mi ha fatto morire. Quindi quando l’ho vista diventare immediatamente mamma, l’emozione è stata immensa”.