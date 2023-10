Matteo Bassetti accusa Fedez di essere incoerente. “Vi ricordate #Fedez e #RosaChemical a Sanremo e il loro spettacolo indecoroso sul palco del festival? Fedez che bacia appassionatamente RosaChemical davanti a sua moglie incredula? Quanti danni causano gli influencer con i loro comportamenti bizzarri alla salute psichica degli italiani soprattutto più fragili e più giovani? Oggi Fedez parla di tutelare la salute mentale e lo fa per attaccare il governo sul “bonus psicologo”. È la stessa persona? Quanta incoerenza!“, si legge in un tweet pubblicato dal direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. Il riferimento è alle parole dette dal rapper, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, proprio sulla salute mentale. Dopo aver fatto capire, attraverso i numeri, quando grave sia la situazione nel nostro Paese, Fedez ha spiegato: “Chi ci governa conosce questi dati, però nessuno ne parla (…) Lo scorso governo ha stanziato per il bonus psicologo 25 milioni di euro che hanno coperto solo il 10% della domanda, questo governo ha deciso di tagliarli e portarli a 5 milioni di euro. Quello che vorrei chiedere al presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a Giorgetti è: non tagliate questi 25 milioni nella nuova finanziaria perché significherebbe sputare in faccia alle famiglie che ne hanno bisogno”.

