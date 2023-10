Raccontare la storia di Vienna Wuerstel pone diversi interrogativi sulle derive della medicina estetica e tuttavia rende inopportuno giudicare le libere scelte della tiktoker che ha deciso di ricorrere ai filler per le labbra in modo eccessivo ma che si dice molto felice e anzi, pronta a continuare. In un video Wuerstel spiega: “Desidero davvero labbra ancora più grandi e non vedo l’ora. È il mio sogno più grande”. Alcuni tabloid la definiscono “la donna con le labbra più grandi del mondo”. Lei assicura di essersi rivolta a “chirurghi plastici altamente qualificati” ed è questo il motivo per cui le labbra così grandi “non hanno rovinato” la sua faccia. Uno dei problemi che affronta? Mangiare è molto difficile tanto che, afferma, “si mangiano bene solo cibi morbidi e anche bere non è sempre facile“.

