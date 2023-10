Ci dice che con lo sport “non è facile guadagnarsi da vivere. È così per la maggior parte degli atleti tedeschi. Se veniamo chiamati in nazionale riceviamo 700 euro da Sporthilfe (la più importante iniziativa privata di finanziamento sportivo in Germania, come specificato sul sito della stessa fondazione)”.

Quando vediamo degli atleti olimpici in televisione siamo spesso convinti abbiano guadagni molto alti, con compensi dati dagli sponsor e ince3ntivi per i risultati dati dalla performance. Ciò che percepiamo però – come spiegato dalla sportiva Alica Schmidt – si scontra con una realtà che è ben differente. La ragazza è una corritrice tedesca e ha partecipato alla staffetta 4×400 all’ultimo Mondiale di atletica di Budapest arrivando settima assieme alle sue compagne.

Alica si è quindi trovata costretta a trovare entrate differenti, anche perché – come da lei raccontato – non sempre le trasferte per le gare vengono pagate dalla Federazione: “Sono grata del fatto di guadagnare con i social media e di potermi risparmiare un altro lavoro part-time. Le spese di viaggio e di albergo non sono sempre coperte“. Ha deciso di investire sui propri profili social, studiando anche gestione dei media e delle comunicazioni, pensando a come sarà la sua vita dopo aver terminato la carriera in pista. Su Instagram vanta 4,7 milioni di follower, su TikTok altri 2, ed è grazie a questi numeri che riesce ad avere un’altra fonte di reddito e quindi anche a sostenere le spese per alcune competizioni.

La stampa inglese e tedesca ha quantificato gli incassi social dell’atleta intorno ai 570 mila euro all’anno, mentre per ogni post sponsorizzato riuscirebbe a guadagnare fino a quasi 5 mila euro. Come fonte di introito ci sarebbe anche la possibilità di ricevere soldi attraverso il proprio club di appartenenza, ma anche in quel caso si tratta di cifre decisamente basse. Per lei – che corre per l’SC Charlottenburg – si tratta “solo di una piccola somma. E di solito non è sufficiente per guadagnarsi da vivere”, conclude.