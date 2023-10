“A me basta che sia quello giusto, che vince contro le destre che non stanno dando risposte alle persone che fanno più fatica”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, a Foggia per la chiusura della campagna elettorale per le amministrative a sostegno della candidata del campo largo Maria Aida Episcopo, rispondendo a chi le chiedeva se il “campo largo” possa essere trasferito in altre realtà. “Siamo un Paese in cui c’è troppa precarietà nel lavoro. Questa destra è ossessionata dall’immigrazione e non vede le migrazioni di tanti giovani che vorrebbero poter studiare, lavorare e fare impresa nel territorio dove nascono, ma troppo spesso non vedono una prospettiva solida. Siamo qui per ricostruire quella prospettiva solida, per sconfiggere quella paura di futuro che colpisce soprattutto i giovani e le donne, soprattutto al sud del Paese. Siamo qui per prendere per mano chi il lavoro lo perde a 50 anni e fa fatica a reinserirsi”, ha spiegato.