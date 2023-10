“Per me l’unico giudizio che conta è quello della Viviana (Guglielmi)“. Così Andrea Giambruno nel fuorionda mandato in onda da Striscia la Notizia. Dopo qualche minuto di monologo sui suoi capelli, il conduttore si rivolge alla giornalista con lui in studio a Diario del Giorno. Lo fa con un ghigno, mentre lei è tutta impegnata a leggere carte sulla scrivania. Giambruno si avvicina e le dice “questo blu estoril, la bellezza di questo blu estoril”, riferendosi alla giacca di Viviana Guglielmi. Lei replica: “In sartoria mi hanno detto blu China”. Il giornalista insiste, anzi ne fa una questione di una certa importanza: quello è blu estoril e guai a dire il contrario: “Blu China robetta, blu estoril un livello un po’ più alto”. Poi si avvicina ancora: “Sei di buon umore? Mi è dispiaciuto ieri vederti un po’… Sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuta prima…?“. In tutto questo, Guglielmi sorride, guarda a malapena il suo interlocutore e dice poche parole. Ma chi la giornalista? Nata a Sanremo nel 1977 ha iniziato ad Antenna Tre e poi è approdata a Tele Lombardia. Da lì è arrivata Gazzetta tv, poi TgCom e ora Diario del Giorno assieme a Giambruno.