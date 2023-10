Immaginate lo stupore di questi giocatori di rugby quando all’improvviso si sono visti sbucare Kate Middleton negli spogliatoi. La Principessa ha fatto una visita a sorpresa negli spogliatoi della squadra inglese di rugby dopo la loro convincente vittoria contro le Fiji nei quarti di finale della Coppa del Mondo di Rugby a Marsiglia, in Francia.

Appassionata di rugby e patrona del gioco, Kate ha dimostrato di essere una reale portafortuna per la squadra inglese: dopo aver già sostenuto gli inglesi durante il torneo, questa volta ha deciso di sorprendere i giocatori con la sua presenza nei momenti più intimi e informali del post-partita. Nonostante le condizioni non proprio “regali” dei giocatori dopo il grande sforzo profuso in campo, la principessa non ha esitato a stringere la mano a quei coraggiosi atleti ancora sporchi di fango e a petto nudo.

La moglie dell’erede al trono di Gran Bretagna ha applaudito e sorriso in modo sincero, dimostrando il suo sostegno genuino alla squadra. La scena è stata immortalata in una serie di foto ricordo: in una delle immagini più significative, è possibile vedere Kate proprio mentre stringe la mano a uno dei giocatori in quello che per la squadra è stato un momento memorabile.