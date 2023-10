Nelle scorse ore, Fedez è stato protagonista di un insolito salvataggio che ha coinvolto Milano e un pappagallo in pericolo di vita. L’intera vicenda è stata documentata, neanche a dirlo, sulle storie di Instagram del cantante, che ha dimostrato grande dedizione verso il benessere degli animali. Ma andiamo con ordine. Il rapper marito di chiara Ferragni, visti gli esiti positivi degli esami di controllo post ricovero, sta piano piano tornando alla sua routine lavorativa. E infatti ieri mattina si stava proprio recando nello studio di registrazione del suo podcast “Muschio Selvaggio” quando si è accordo che lungo la strada, nel pieno centro del capoluogo meneghino, c’era un pappagallino in difficoltà.

Condividendo le prime immagini sulla sua storia di Instagram, il cantante ha scritto: “Dopo un piccione, oggi salviamo un pappagallo”. Nel video, si vede Fedez rivolgersi ad un passante e chiedere: “Ele, prendilo: ma è di qualcuno? Signora, c’è un pappagallo, sa di chi è?” Quindi le riprese mostrano il cantante impegnato a bloccare il traffico e cercare di calmare gli animi degli automobilisti, mentre i suoi collaboratori cercano di acciuffare il pennuto. Nonostante il caos temporaneamente generato, l’artista ha dimostrato una determinazione incrollabile nel salvare l’animale, coinvolgendo nell’impresa di salvataggio anche i passanti finché finalmente non è riuscito a mettere in salvo il pappagallo.

Nell’ultima storia pubblicata su Instagram, il cantante annuncia infatti il felice epilogo del salvataggio, con il pappagallo ormai al sicuro: “Chiamiamo l’Enpa. Noi siamo esperti salvatori di piccioni. Il pappagallo ci mancava”, dichiara Fedez con entusiasmo, dimostrando ancora una volta il suo amore per gli animali. “Bravi ragazzi così si fa…….una vita è una vita per tutti”, è il plauso arrivato sui social per il gesto che, nella sua semplicità, ha dato un grande esempio.