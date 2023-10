Quanto vale un incontro vis-à-vis con Chiara Ferragni? Dai 150 euro in su. Questa infatti la cifra minima che garantirà a un fortunato fan di stare dinanzi alla propria beniamina. L’occasione è il cocktail party d’inaugurazione del nuovo store dell’imprenditrice digitale a Roma, in via del Babuino, in pieno centro. L’evento si terrà a novembre ma i motori si stanno già scaldando in vista della grande festa. È la stessa Ferragni a darne notizia attraverso le proprie storie su Instagram. “Circa un mesetto fa abbiamo aperto il nostro primo store a Roma firmato Chiara Ferragni. A novembre faremo un cocktail party d’inaugurazione e da qualche giorno c’è questo concorso: se nel negozio di Roma spendete almeno 150 euro avete la possibilità di vincere un ingresso. Quindi affrettatevi, non vedo l’ora di vedervi…” sono le parole di Chiara. D’altronde non ci si può permettere un super attico a City Life senza avere il senso degli affari a 360°.

POLEMICA SUL CONCORSO LANCIATO DA CHIARA FERRAGNI – E in rete, come prevedibile, monta la polemica tra chi considera l’iniziativa uno schiaffo alla miseria specie in tempi complicati come questi e genitori che si vedono costretti a dire di no ai figli desiderosi di incontrare il loro idolo. Solo uno l’ingresso riservato al facoltoso follower che vincerà il concorso. Per tutti gli altri non resta che continuare a sperare di incrociare l’influencer per le vie di qualche grande città e scattare un selfie in sua compagnia senza mettere mano al portafogli. A far storcere il naso è anche la tempistica con cui Ferragni ha annunciato l’iniziativa. C’è infatti chi ritiene che, dopo le recenti disavventure di salute di Fedez, l’imprenditrice avrebbe potuto aspettare ancora qualche giorno prima di riprendere a sponsorizzare le proprie attività. Allo stesso tempo, però, altri lodano proprio la capacità di Chiara di rimanere lucida e voltare pagina anche per distrarsi dalle preoccupazioni vissute nelle ultime settimane. “Il marito sta bene, lei dovrà pur lavorare” sostengono i suoi follower.