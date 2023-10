Lui la porta in una nota catena di ristoranti statunitense, lei si rifiuta di scendere dall’auto perché trova che il primo appuntamento nel locale di una catena sia “disdicevole”. La storia l’ha raccontata su TikTok Monica Santos, di Atlanta che ha però precisato di non esserne la protagonista. E il video, manco a dirlo, è diventato virale con quasi tre milioni di visualizzazioni nel momento in cui scriviamo. Nella clip si vede una donna seduta sul posto del passeggero, in un auto. Il suo “aspirante ragazzo” scende dalla macchina e va ad aprirle la portiera ma lei, indignata, tuona: “Ma siamo alla Cheesecake Factory“. A quel punto chiude la portiera e fa “no”, come a dire che il posto è sbagliato. Lui quindi le chiede: “Ma mi stai riprendendo? E qual è il problema?. Lei: “Dai, è una catena, chi mai porterebbe una persona come me, con questo aspetto, in una catena?”. Il ragazzo spiega di aver prenotato da un’altra parte ma a causa di un incoveniente che ha causato ritardo, ha scelto la catena. La conversazione va avanti e la ragazza spiega cosa si aspetta da un primo appuntamento, cosa che poco dopo fa anche il suo aspirante – forse non più? – partner. Insomma, uno scambio che pare interminabile e che ha scatenato molti commentatori. “Contro” la ragazza: “Che male c’è in quel ristorante?”, “E perché mai una catena non va bene per il primo appuntamento?”, “Ma ha davvero pensato che questo video fosse a favore suo?”, “Chi è lui? Voglio uscirci io”. E così via… Chissà, forse la prossima volta le andrà a genio una catena di ristoranti.