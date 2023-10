Ha nove figli e si è appena sposato con la mamma degli ultimi due nati. Il suo disco Crooning Undercover è uscito. Chi è? Non è un indovinello, anche perché della sua vita privata parla spesso: Mario Biondi si è raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. E non si poteva che fargli la domanda, nove figli da quattro mamme: come si fa? “Sì, la mia tribù, anzi a volte li chiamo il piccolo paese o la delegazione. Mi danno grandissime soddisfazioni e mi riempio d’amore per loro. Compaiono tutti nel video di “My favorite things”, cover a loro dedicata. Non posto mai foto personali, ma questo video ha una valenza diversa, è stato molto coinvolgente, divertente e tragicomico, come quando la più piccola, Mariaetna, che ora ha 3 anni, è scoppiata in lacrime. È un po’ un documento che resta, per me e per loro“. Biondi non ha intenzione di fermarsi qui e sulla possibilità di un decimo figlio afferma: “Credo proprio di sì. So che è una scelta non comune, siamo in un’epoca molto autoreferenziale, dedicata a noi stessi, in cui si preferisce divertirsi, andare in vacanza, fare altro. Nella mia mentalità ho scoperto che non sono fatto così. Vivo anche io la mia vita e ci tengo a dire che non faccio sacrifici per vivere i miei figli, li faccio perché voglio vivere i miei figli”. La grande famiglia si dà appuntamento il 26 dicembre, ogni 26 dicembre “cascasse il mondo” ma Biondi, quando gli viene chiesto della politica che parla di natalità e dell’importanza di fare figli risponde: “Mi sembra una sciocchezza. Non si può imporre a una persona di fare figli, è una violenza assurda, come quando a una donna di 30 anni si dice che è “in età”. La trovo una delle cose più fastidiose e offensive. Le esigenze di ripopolazione sminuiscono molto il tema, i figli devono nascere dall’amore”.