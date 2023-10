Dopo essere stato ricoverato per una labirintite, un malore ha portato via il tiktoker napoletano Mister Pella Pazzo, all’età di 40 anni. Grazie al suo intrattenimento contava 2 milioni di followers sulla piattaforma. Non semplici seguaci però. Amici che si sono presentati in massa sotto l’abitazione dell’uomo, rendendogli omaggio con un ultimo caloroso saluto, cercando di infondere coraggio alla moglie e ai due figli piccoli.