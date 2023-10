L’Associazione nazionale magistrati di Catania si schiera a difesa della giudice Iolanda Apostolico contro gli attacchi arrivati nei suoi confronti da altissimi esponenti di governo. L’organismo di rappresentanza di giudici e pm “esprime una posizione ferma e rigorosa a tutela della collega Iolanda Apostolico, persona perbene che ha lavorato nel rispetto delle leggi, e respinge con sdegno le accuse a lei rivolte. Il rapporto tra potere esecutivo e giudiziario andrebbe improntato a ben altre modalità“, afferma il presidente della sezione etnea dell’Anm, il giudice Alessandro Rizzo. “Quelle che abbiamo letto sono parole sbagliate per toni e contenuti e non sono consone ai rapporti tra magistratura ed esecutivo”, aggiunge, riferendosi alle uscite della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del suo vice Matteo Salvini.

Lunedì mattina, infatti, la premier ha attaccato in prima persona con un post dei social la magistrata che ha disapplicato il decreto Cutro del 10 marzo scorso ritenendolo contrario al diritto dell’Unione europea e non convalidando perciò i provvedimenti di trattenimento in un Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) emessi dal questore di Ragusa nei confronti di tre cittadini tunisini richiedenti asilo. La premier si è detta “basita” dalla decisione, accusando la giudice di “scagliarsi contro i provvedimenti di un governo democraticamente eletto” e addirittura di voler “favorire l’immigrazione illegale“. Poco dopo anche il vicepresidente del Consiglio ha ripreso gli articoli pubblicati da alcuni giornali di destra a proposito di vecchi post sui social in cui Apostolico mostrava simpatie di sinistra, parlando di “notizie gravi ma purtroppo non sorprendenti”.

“La magistratura esamina i ricorsi anche contro provvedimenti dell’autorità amministrativa e li decide sulla base delle leggi”, puntualizza il presidente dell’Anm Catania. “Il fatto che una questione abbia significato politico è vicenda di tutti i giorni. La magistratura si occupa spesso di cose che hanno ricadute politiche, ma ciò non può legittimare la convinzione che dietro le decisioni dei giudici ci siano motivazioni politiche e che la magistratura faccia politica. Se la legge prevede che certi provvedimenti, come quelli relativi alla restrizione della libertà degli individui, sono contestabili, significa che il magistrato è libero nella sua determinazione di convalidarli o meno. Oppure pensiamo che le decisioni debbano essere tutte a senso unico? Spingere su toni così aggressivi è fuori luogo e ci allontana dai reali problemi della giustizia”.