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Ultimo aggiornamento: 12:50

Vannacci festeggia i nuovi ingressi: “Siamo a 94mila iscritti, il partito è partito, non ci ferma più nessuno”

di Redazione Cronaca
Il leader di Futuro Nazionale ha annunciato a Viareggio l’ingresso nel partito di Domenico Furgiuele, Gianangelo Bof, Attilio Pierro e Davide Bergamini, insieme all’ex eurodeputato Antonio Maria Rinaldi
Vannacci festeggia i nuovi ingressi: “Siamo a 94mila iscritti, il partito è partito, non ci ferma più nessuno”
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“Siamo contenti di avere questi cinque nuovi ingressi in Fn. Non siamo noi che facciamo la questua ma sono loro stessi che si sono rivolti a noi perché credono nel progetto e nel fatto di portare avanti questa novità politica degli ultimi 15 anni in Italia. Ci sono anche tanti sindaci, consiglieri comunali e molti consiglieri regionali che ci hanno contattato e molti quelli che ci hanno già raggiunto. Questo dimostra anche quello che Fn vuol portare avanti”.

Il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, ha così annunciato a Viareggio l’ingresso nel partito di Domenico Furgiuele, Gianangelo Bof, Attilio Pierro e Davide Bergamini, insieme all’ex eurodeputato Antonio Maria Rinaldi. Presenti in sala anche gli altri deputati vannacciani, tra cui Emanuele Pozzuolo.

“Siamo a 94mila iscritti, il partito è partito, non ci ferma più nessuno – ha detto Vannacci – I giornalisti continuano tutti a parlare di noi. Poi ci sono anche i politici che parlano di noi. Addirittura ci siamo guadagnati la prima pagina dell’Espresso: ‘Vannacci sarà il vostro incubo’. Molto bene e quindi andiamo avanti”.

Secondo il generale “oggi c’è una moda nei partiti, si definiscono post ideologici, si sono trasformati da partito a Scuola radio Elettra. Invece un partito si deve basare su valori e principi ai quali noi non rinunciamo e traduciamo nel programma. E poi oggi ‘l’economia guida la politica, noi siamo perché la politica faccia le scelte sull’economia. Deve tornare la primazia della politica sull’economia”.

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