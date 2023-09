“È arrivato un calciatore famosissimo in Cina, non vedo l’ora di incontrarlo”. Inizia così il video pubblicato sui social da Liz Liang, creator da 280mila follower su Instagram e più di 865mila su TikTok. Nei suoi contenuti, Liz ama raccontare e confrontare le tradizioni cinesi e italiane: dall’istruzione al cibo, fino allo sport. Ed ecco che il video in cui annuncia di incontrare un calciatore italiano spopola e supera abbondantemente 2 milioni di visualizzazioni. Lui è Francesco Totti, l’ex capitano giallorosso che proprio ieri 27 settembre ha spento 47 candeline. Nel video in questione, la ragazza ha spiegato di aver volato per più di 1.000 km pur di incontrarlo. Non appena arrivata allo stadio, la tiktoker ha trovato il pienone per lui. Tutti commossi dopo aver visto il video dell’addio di Totti al calcio, ma la cosa che fa più ridere è il modo in cui gli orientali pronunciano il nome del Pupone: “Tuodi”. Un’ondata di affetto ha travolto l’ex capitano giallorosso, una volta arrivato sul palco. I tifosi presenti si sono emozionati, uno di loro addirittura è corso inaspettatamente verso il Pupone per abbracciarlo anche solo un secondo. “Ti amo Francesco”, “No Totti no party”, “Sei bravissimo”, sono stati alcuni dei commenti post evento.

Non finisce qui. C’è anche un altro video di Liz diventato virale in queste ore. Si tratta di quello in cui la ragazza lo intervista, con alcune domande sulla Cina. Le risposte, ovviamente, sono in pieno stile Totti. “Qual è la capitale della Cina?”, “Un comcons”, risponde lui (forse intendendo Honk Hong?). Liz ride e ci passa sopra. Quindi prosegue: “Qual è la tua città cinese preferita?”, “Wuhan”, risponde Totti, facendo riferimento alla città che ha ospitato l’evento. E poi avanti con il cibo, con l’ex numero 10 che prova a dire una serie di nomi di piatti cinesi. E ancora gli viene chiesto se conosca o meno degli influencer e dei calciatori cinesi. Sui primi pronuncia nomi a caso, sui secondi ammette di non conoscere neanche uno sportivo cinese famoso: “Troppo sincero”, commenta lei. “Non sto capendo nulla, veramente. Aiutatemi”, dice Liz. Poi, con il timore che il video non sia ben riuscito, domanda allo sportivo: “Ma secondo te va bene così?”.

Lui ride e fa spallucce, della serie: “E che ne so io, se non lo sai tu”. “Tranquilla, Totti fa così con tutti ed è per questo che lo amiamo”, ha scritto un utente. Allora la creator ha risposto: “Era stanchissimo ma ha comunque fatto il video”. “Ma che è, sono tornate le barzellette di Totti?“, ha domandato un altro. E poi altri commenti: “È simpaticissimo, tanti lo criticano ma è un grande. Ha uno spiccato senso dell’autoironia”, “Non seguo il calcio ma Totti mi fa sempre molto ridere”. Non mancano le critiche: “E questo per molta gente sarebbe simpatico.. sembra che abbia un manico di scopa nel c**o”.